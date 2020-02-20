В Тульской области сотрудник колонии принуждал работать заключенных у себя дома
Сотрудник ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тульской области незаконно использовал труд осужденных, отбывающих наказание в участке колонии-поселении. Они проводили ремонтно-хозяйственные работы на территории его дома.
Заместителя начальника исправительной колонии №4 Плавска задержали сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по Тульской области, УФСБ России по Тульской области и СУ СК РФ по Тульской области.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
Следователи собирают и закрепляют доказательственную базу по уголовному делу. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU