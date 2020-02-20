2020-02-20T17:30:01+03:00
Происшествия

В Тульской области сотрудник колонии принуждал работать заключенных у себя дома

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Сотрудник ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тульской области незаконно использовал труд осужденных, отбывающих наказание в участке колонии-поселении. Они проводили ремонтно-хозяйственные работы на территории его дома.

Заместителя начальника исправительной колонии №4 Плавска задержали сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по Тульской области, УФСБ России по Тульской области и СУ СК РФ по Тульской области.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Следователи собирают и закрепляют доказательственную базу по уголовному делу. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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