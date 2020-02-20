Экс-руководителя «СК Фаворит» оштрафовали на 40 тысяч рублей

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:25:19+03:00

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Суд признал бывшего руководителя ООО «Строительная компания Фаворит» виновным в незаконном воспрепятствовании деятельности арбитражного управляющего и оштрафовал на 40 тысяч рублей.

Ранее компания была признана банкротом. Открыто конкурсное производство. Бывший руководитель должен был передать всю имеющуюся документацию относительно финансово-хозяйственной деятельности юридического лица конкурсному управляющему.

Однако в полном объеме не выполнил требования. Суд счел, что его действия затрудняют проведение процедуры банкротства.

Исполнение требований суда взято на контроль прокуратурой Советского района.

ИСТОЧНИК KP.RU