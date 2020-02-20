Экс-руководителя «СК Фаворит» оштрафовали на 40 тысяч рублей
Суд признал бывшего руководителя ООО «Строительная компания Фаворит» виновным в незаконном воспрепятствовании деятельности арбитражного управляющего и оштрафовал на 40 тысяч рублей.
Ранее компания была признана банкротом. Открыто конкурсное производство. Бывший руководитель должен был передать всю имеющуюся документацию относительно финансово-хозяйственной деятельности юридического лица конкурсному управляющему.
Однако в полном объеме не выполнил требования. Суд счел, что его действия затрудняют проведение процедуры банкротства.
Исполнение требований суда взято на контроль прокуратурой Советского района.
ИСТОЧНИК KP.RU