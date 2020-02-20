20 Февр. 2020 2020-02-20T16:03:37+03:00

Экспозиция приурочена к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума

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Горожанам расскажут об истории тульского старообрядчества. 20 февраля в Тульском областном краеведческом музее открылась выставка «Образа, очищенные огнём».

Фото: Алексей ФОКИН

Экспозиция приурочена к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Один из крупнейших деятелей эпохи Раскола внес значительный вклад в становление русской словесности.

Посетители увидят предметы старообрядческой меднолитой пластики из коллекции музея, старопечатные книги, древние иконы, уникальные реликвии старообрядческих общин Белокриницкой иерархии и Поморского согласия, бытующих в нашем городе.

Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что старообрядчество в тульском крае было представлено достаточно широко. Существовали молельни различных согласий, а в 1912-1914 году была построена старообрядческая Благовещенская церковь.

Выставка работает до 20 марта. Возрастная категория: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU