Горожанам расскажут об истории тульского старообрядчества
Горожанам расскажут об истории тульского старообрядчества. 20 февраля в Тульском областном краеведческом музее открылась выставка «Образа, очищенные огнём».
Фото: Алексей ФОКИН
Экспозиция приурочена к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Один из крупнейших деятелей эпохи Раскола внес значительный вклад в становление русской словесности.
Посетители увидят предметы старообрядческой меднолитой пластики из коллекции музея, старопечатные книги, древние иконы, уникальные реликвии старообрядческих общин Белокриницкой иерархии и Поморского согласия, бытующих в нашем городе.
Фото: Алексей ФОКИН
Отметим, что старообрядчество в тульском крае было представлено достаточно широко. Существовали молельни различных согласий, а в 1912-1914 году была построена старообрядческая Благовещенская церковь.
Выставка работает до 20 марта. Возрастная категория: 6+
ИСТОЧНИК KP.RU