20 Февр. 2020 2020-02-20T17:02:18+03:00

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20 февраля в Тульской области захотели пожениться 35 пар. Именно столько подали заявлений в ЗАГС в целом по региону. Из них - 19 пар сообщили о намерении сочетаться браком в Туле.

20.02.20 считается зеркальной датой. Скрепить союз в этот день хотят многие. В первую очередь, в погоне за красивой цифрой в паспорте.

Следующей зеркальной датой станет 22 февраля. А редкой - 29 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU