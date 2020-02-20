20 февраля в Тульской области захотели пожениться 35 пар
В областном центре - 19 пар
Фото: Алексей ФОКИН
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20 февраля в Тульской области захотели пожениться 35 пар. Именно столько подали заявлений в ЗАГС в целом по региону. Из них - 19 пар сообщили о намерении сочетаться браком в Туле.
20.02.20 считается зеркальной датой. Скрепить союз в этот день хотят многие. В первую очередь, в погоне за красивой цифрой в паспорте.
Следующей зеркальной датой станет 22 февраля. А редкой - 29 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU