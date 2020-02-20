21 и 23 февраля в Туле ограничат движение и стоянку транспорта

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:52:42+03:00

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В Туле запретят остановку и стоянку всех видов транспорта:

- 21 февраля с 00:00 до 14:00 по ул. Пушкинской на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса;

- 23 февраля с 8:00 до 22:00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».

Кроме того, 23 февраля с 8:00 до 22:00 ограничат движение всех видов транспорта на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».

Меры введут на время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU