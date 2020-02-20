Прощание с ветераном Великой Отечественной войны Алексеем Швецовым состоится 21 февраля
Отпевание пройдет в храме в честь святителя Алексия, митрополита Московского
Изменить размер текста:
Прощание с ветераном Великой Отечественной войны Алексеем Швецовым состоится 21 февраля.
Отпевание пройдет в 12.00 в храме в честь святителя Алексия, митрополита Московского (Тула, проспект Ленина, 99а). После этого Алексея Швецова похоронят на Почетной аллее первого городского кладбища на Новомосковском шоссе.
Почетный гражданин города-героя Тулы скончался 18 февраля на 94 году жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU