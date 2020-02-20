20 Февр. 2020 2020-02-20T11:26:24+03:00

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Прощание с ветераном Великой Отечественной войны Алексеем Швецовым состоится 21 февраля.

Отпевание пройдет в 12.00 в храме в честь святителя Алексия, митрополита Московского (Тула, проспект Ленина, 99а). После этого Алексея Швецова похоронят на Почетной аллее первого городского кладбища на Новомосковском шоссе.

Почетный гражданин города-героя Тулы скончался 18 февраля на 94 году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU