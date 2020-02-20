В Тульской области утонул 10-летний мальчик

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:56:04+03:00

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Вечером 19 февраля в Киреевске утонул 10-летний мальчик. По предварительным данным, ребенок, вышел на лед в компании друзей, провалился под воду и не смог выбраться.

Тело мальчика достали из пруда прибывшие на место спасатели. Ребенку пытались оказать первую помощь, но медики констатировали смерть.

По факту случившегося следственные органы СК РФ по Тульской области проводят доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU