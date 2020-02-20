2020-02-20T11:56:04+03:00
Происшествия

В Тульской области утонул 10-летний мальчик

По факту случившегося проводится доследственная проверка
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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Вечером 19 февраля в Киреевске утонул 10-летний мальчик. По предварительным данным, ребенок, вышел на лед в компании друзей, провалился под воду и не смог выбраться.

Тело мальчика достали из пруда прибывшие на место спасатели. Ребенку пытались оказать первую помощь, но медики констатировали смерть.

По факту случившегося следственные органы СК РФ по Тульской области проводят доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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