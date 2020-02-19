2020-02-19T17:55:52+03:00
Общество

В Туле начнут активнее привлекать граффити-художников к работам по капремонту

Соответствующее поручение дал глава региона
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле начнут активнее привлекать граффити-художников к работам по капремонту. Соответствующее поручение дал глава региона. В областном центре уже есть несколько граффити на стенах жилых домов, зданий библиотек, школ и других организаций.

Среди популярных рисунков - мурал размером 18х9 метров на стене «Октавы», портрет писателя Льва Толстого на улице Октябрьской и картина Айвазовского в поселке Иншинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле начнут активнее привлекать граффити-художников к работам по капремонту
Появление догхантеров в Пролетарском округе Тулы может оказаться фейком
Туляки могут внести свой вклад в «Корзину доброты»
В Тульской области привлекли к ответственности более 900 пешеходов за нарушение ПДД
В Туле в двух магазинах продавали алкоголь подросткам
В Тульской области пенсионерка угодила под колеса «ГАЗа»
В экономику Тульской области привлекут более 1 трлн рублей инвестиций
До конца этого года в Туле запустят вторую очередь Восточного обвода
Предприниматели Тульской области и Республики Узбекистан обсудили экспорт плодоовощной продукции
Губернатор Тульской области выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны
Погибшая женщина, найденная в подвале в Тульской области, вела асоциальный образ жизни
В Новомосковске Тульской области появятся новые аттракционы и скейтпарк
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS