19 Февр. 2020 2020-02-19T17:55:52+03:00

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В Туле начнут активнее привлекать граффити-художников к работам по капремонту. Соответствующее поручение дал глава региона. В областном центре уже есть несколько граффити на стенах жилых домов, зданий библиотек, школ и других организаций.

Среди популярных рисунков - мурал размером 18х9 метров на стене «Октавы», портрет писателя Льва Толстого на улице Октябрьской и картина Айвазовского в поселке Иншинский.

ИСТОЧНИК KP.RU