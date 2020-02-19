В Туле начнут активнее привлекать граффити-художников к работам по капремонту
Соответствующее поручение дал глава региона
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В Туле начнут активнее привлекать граффити-художников к работам по капремонту. Соответствующее поручение дал глава региона. В областном центре уже есть несколько граффити на стенах жилых домов, зданий библиотек, школ и других организаций.
Среди популярных рисунков - мурал размером 18х9 метров на стене «Октавы», портрет писателя Льва Толстого на улице Октябрьской и картина Айвазовского в поселке Иншинский.
ИСТОЧНИК KP.RU