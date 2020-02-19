Туляки могут внести свой вклад в «Корзину доброты»
Все желающие смогут приобрести нескоропортящиеся продукты и передать их волонтерам
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Туляки могут принять участие в общерегиональном продовольственном марафоне «Корзина доброты» по сбору продовольственной помощи для малоимущих семей с детьми.
29 февраля все желающие смогут приобрести нескоропортящиеся продукты в более чем 240 магазинах Тулы и Тульской области и передать волонтерам.
Сбор пожертвований будет осуществляться с 10:00 до 18:00.
На сегодняшний день в качестве благополучателей по программе «Корзина доброты» заявлены 650 малоимущих семей с детьми из Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU