Туляки могут внести свой вклад в «Корзину доброты»

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:32:59+03:00

Все желающие смогут приобрести нескоропортящиеся продукты и передать их волонтерам

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Туляки могут принять участие в общерегиональном продовольственном марафоне «Корзина доброты» по сбору продовольственной помощи для малоимущих семей с детьми.

29 февраля все желающие смогут приобрести нескоропортящиеся продукты в более чем 240 магазинах Тулы и Тульской области и передать волонтерам.

Сбор пожертвований будет осуществляться с 10:00 до 18:00.

На сегодняшний день в качестве благополучателей по программе «Корзина доброты» заявлены 650 малоимущих семей с детьми из Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU