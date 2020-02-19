В Тульской области привлекли к ответственности более 900 пешеходов за нарушение ПДД

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:54:54+03:00

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В Тульской области за нарушение ПДД привлекли к ответственности более 900 пешеходов. Из них более 300 — на территории областного центра. Таковы итоги рейда «Пешеход!», который провели с 5 по 18 февраля сотрудники Госавтоинспекции.

Более 290 водителей не предоставили преимущество пешеходам (в Туле - более 130 человек).

19 пешеходов находились в состоянии опьянения. Их убирали с проезжей части дороги и передавали карете скорой медицинской помощи.

Кроме того, составлено более 70 административных материалов на пешеходов без светоотражающих элементов на одежде.

Всего за нарушение Правил дорожного движения к административной ответственности привлечено более 1 200 граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU