В Тульской области привлекли к ответственности более 900 пешеходов за нарушение ПДД
В Тульской области за нарушение ПДД привлекли к ответственности более 900 пешеходов. Из них более 300 — на территории областного центра. Таковы итоги рейда «Пешеход!», который провели с 5 по 18 февраля сотрудники Госавтоинспекции.
Более 290 водителей не предоставили преимущество пешеходам (в Туле - более 130 человек).
19 пешеходов находились в состоянии опьянения. Их убирали с проезжей части дороги и передавали карете скорой медицинской помощи.
Кроме того, составлено более 70 административных материалов на пешеходов без светоотражающих элементов на одежде.
Всего за нарушение Правил дорожного движения к административной ответственности привлечено более 1 200 граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU