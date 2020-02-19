В Туле в двух магазинах продавали алкоголь подросткам
Нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей
Изменить размер текста:
В Туле в двух магазинах продали алкоголь несовершеннолетним. Таковы итоги рейда полицейских и активистов волонтерского движения. Всего контрольные закупки были проведены в 11 торговых точках.
За продажу детям алкогольной продукции в отношении продавцов возбуждено производство об административном правонарушении по статье «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния». Нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU