В Туле в двух магазинах продавали алкоголь подросткам

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:37:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле в двух магазинах продали алкоголь несовершеннолетним. Таковы итоги рейда полицейских и активистов волонтерского движения. Всего контрольные закупки были проведены в 11 торговых точках.

За продажу детям алкогольной продукции в отношении продавцов возбуждено производство об административном правонарушении по статье «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния». Нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU