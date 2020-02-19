В Тульской области пенсионерка угодила под колеса «ГАЗа»

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:13:52+03:00

Изменить размер текста: A A

18 февраля в 06.25 на ул. Орджоникидзе в Новомосковске произошло ДТП. 45-летний мужчина на автомобиле «ГАЗ 2752» наехал на пешехода, 66-летнюю женщину.

По предварительной информации, она переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешехода госпитализировали с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU