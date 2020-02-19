В Тульской области пенсионерка угодила под колеса «ГАЗа»
Женщина переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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18 февраля в 06.25 на ул. Орджоникидзе в Новомосковске произошло ДТП. 45-летний мужчина на автомобиле «ГАЗ 2752» наехал на пешехода, 66-летнюю женщину.
По предварительной информации, она переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешехода госпитализировали с различными травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU