До конца этого года в Туле запустят вторую очередь Восточного обвода
С минувшей осени здесь ведутся активные строительные работы
До конца этого года в Туле запустят вторую очередь Восточного обводаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
По утверждениям подрядчика, на подходах к мосту и путепроводу полностью закончены работы по устройству земляного полотна. Сейчас ведутся работы по переустройству сетей водопровода, слоев основания и по устройству опор моста и путепровода через железную дорогу.
По проекту у новой дороги будет две полосы движения, ширина проезжей части составит 9 метров, а протяженность — 1,9 км. Предусмотрено устройство тротуара. На строительство второй очереди отведено 17 месяцев - до октября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU