19 Февр. 2020 2020-02-19T14:51:12+03:00

До конца этого года в Туле запустят вторую очередь Восточного обвода Фото: Алексей ФОКИН

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По утверждениям подрядчика, на подходах к мосту и путепроводу полностью закончены работы по устройству земляного полотна. Сейчас ведутся работы по переустройству сетей водопровода, слоев основания и по устройству опор моста и путепровода через железную дорогу.

По проекту у новой дороги будет две полосы движения, ширина проезжей части составит 9 метров, а протяженность — 1,9 км. Предусмотрено устройство тротуара. На строительство второй очереди отведено 17 месяцев - до октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU