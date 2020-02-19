2020-02-19T14:51:12+03:00
Общество

До конца этого года в Туле запустят вторую очередь Восточного обвода

С минувшей осени здесь ведутся активные строительные работы
Игорь КОПЫТОВ
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До конца этого года в Туле запустят вторую очередь Восточного обводаДо конца этого года в Туле запустят вторую очередь Восточного обводаФото: Алексей ФОКИН
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По утверждениям подрядчика, на подходах к мосту и путепроводу полностью закончены работы по устройству земляного полотна. Сейчас ведутся работы по переустройству сетей водопровода, слоев основания и по устройству опор моста и путепровода через железную дорогу.

По проекту у новой дороги будет две полосы движения, ширина проезжей части составит 9 метров, а протяженность — 1,9 км. Предусмотрено устройство тротуара. На строительство второй очереди отведено 17 месяцев - до октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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