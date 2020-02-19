Губернатор Тульской области выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны
Алексей Андреевич скончался 18 февраля на 94 году жизни
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны Алексея Швецова.
- Ушел из жизни офицер, истинный патриот, отважный и мужественный человек. Его жизненный путь – пример для всех земляков,- отметил глава региона.
Напомним, почетный гражданин города-героя Тулы, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Андреевич скончался 18 февраля на 94 году жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU