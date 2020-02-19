2020-02-19T14:25:46+03:00
Происшествия

Погибшая женщина, найденная в подвале в Тульской области, вела асоциальный образ жизни

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего
Мария ВЛАСОВА
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В Донском днем 17 февраля в подвале дома на ул. Кирова работники сантехнической службы, проводя работы в подвале, обнаружили тело женщины.

Следователи установили ее личность. Погибшей оказалась 59-летняя жительница Донского. При первичном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

- Согласно данным установленным в ходе следствия, женщина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртным и длительное время отсутствовала по месту жительства, -сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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