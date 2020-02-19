В Новомосковске Тульской области появятся новые аттракционы и скейтпарк

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:37:03+03:00

И это только часть преобразований, которые ждут город химиков в нынешнем году

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Сейчас разрабатывается проект благоустройства Новомосковска. Так, на центральной площади должны появиться установить туалетные модули и мобильная комната матери и ребенка. Также здесь установят малые архитектурные формы, флагштоки и входные арочные конструкции.

В местном парке, рядом с центральным кольцом, где расположен фонтан, установят детскую площадку, оборудуют скейт-парк, появятся новые аттракционы, а вот от старого колеса обозрения избавятся.

ИСТОЧНИК KP.RU