В Новомосковске Тульской области появятся новые аттракционы и скейтпарк
И это только часть преобразований, которые ждут город химиков в нынешнем году
В Новомосковске Тульской области появятся новые аттракционы и скейтпаркФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Сейчас разрабатывается проект благоустройства Новомосковска. Так, на центральной площади должны появиться установить туалетные модули и мобильная комната матери и ребенка. Также здесь установят малые архитектурные формы, флагштоки и входные арочные конструкции.
В местном парке, рядом с центральным кольцом, где расположен фонтан, установят детскую площадку, оборудуют скейт-парк, появятся новые аттракционы, а вот от старого колеса обозрения избавятся.
ИСТОЧНИК KP.RU