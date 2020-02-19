Прокуратуру заинтересовала акция одного из тульских книжных магазинов

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:00:57+03:00

Проверка будет проведена по запросу центра по противодействию экстремизму

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В феврале независимый книжный магазин «Свидетель», открытый в Туле создателем фестиваля детской книги Ириной Рочевой, принял участие в акции в поддержку фигурантов «пензенского дела». Тогда ряд книжных торговых точек из девяти городов России на день перестали работать в знак поддержки фигурантов дела о террористическом сообществе «Сеть»*, запрещенном в России.

Сама Ирина Рочева вышла на пикет с плакатом «Дело «Сети»: 2 года пыток, 86 лет колонии, кто следующий?»

Тульская прокуратура по запросу Центра «Э» проверит тульский «Свидетель» на наличие экстремистских материалов.

В настоящий момент хозяйка «Свидетеля» ожидает письменного уведомления органов прокуратуры о проведении проверки.

*Организация "Сеть" признана судом террористической организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU