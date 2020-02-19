В Туле поймали продавцов алкоголя несовершеннолетним
В городе прошел рейд по выявлению и пресечению фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним
В Туле поймали продавцов алкоголя несовершеннолетнимФото: Алексей ФОКИН
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Совместно с активистами волонтерского движения контрольные закупки были совершены в 11 торговых предприятиях, в двух из которых продавцы нарушили закон.
В результате в отношении продавцов, продавшим алкоголь детям, возбуждены дела об административном нарушении по части 2.1. статьи 14.16 КоАП РФ. Им грозит штраф до 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU