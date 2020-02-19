2020-02-19T11:25:54+03:00
Спорт

Тульские тяжелоатлеты стали победителями и призерами Всероссийского турнира

XV Всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера РФ М.С. Окунева на призы Олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова прошел в подмосковном Чехове
Игорь КОПЫТОВ
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Тульские тяжелоатлеты стали победителями и призерами Всероссийского турнираТульские тяжелоатлеты стали победителями и призерами Всероссийского турнираФото: материалы пресс-служб
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Соревнования собрали свыше 300 спортсменов из 28 регионов.

Представитель МБУ СШОР «Восток» Артем Орехов в весовой категории 67 кг стал обладателем золотой награды, а Виктория Евсюнина заняла второе место в весе 33 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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