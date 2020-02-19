Тулячка примет участие в Чемпионате мира по армрестлингу
Кузнецова Светлана одержала очередную, безоговорочную победу в борьбе на правой и левой руке в своей весовой категории
Тулячка примет участие в Чемпионате мира по армрестлингуФото: соцсети
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Отбор в сборную команду России для участия в Чемпионате Европы и мира 2020 проходил по итогам Чемпионата России по армрестлингу лиц с ПОД, состоявшемуся в городе Рошаль Московской области.
Также, по итогам прошлого года Светлану наградили почетным званием «Лучшая спортсменка России по армрестлингу 2019».
В турнире еще приняли участие туляки Григорий Котик и Павел Китаев.
ИСТОЧНИК KP.RU