2020-02-19T11:07:26+03:00
Спорт

Баскетболисты «Арсенала» не смогли одолеть «Иркут»

Во втором матче второго тура турнира за первые шесть мест второго дивизиона Суперлиги уступили гостям площадки
Игорь КОПЫТОВ
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Баскетболисты «Арсенала» не смогли одолеть «Иркут»Баскетболисты «Арсенала» не смогли одолеть «Иркут»Фото: соцсети
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Перевес иркутян оказался минимальным — 75:76. Впрочем, игра почти все время шла на равных, несколько партий из четырех завершились вничью - 19:19, 16:16, 23:23, и лишь третья по счету оказалась решающей — 17:18.

Самым результативным в составе канониров вновь стал Павел Сизов, набравший 20 очков.

Ближайшие домашние игры «Арсенала» пройдут 27-28 февраля против «Тамбов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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