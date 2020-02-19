Тульские школьники вошли в тройку призеров крупнейшего химического турнира России

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:48:35+03:00

В феврале в МГУ имени М. В. Ломоносова прошел VI Межрегиональный турнир «Химия и кухня»

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Суть интеллектуальных соревнований в решении химических задач, основанных на бытовых экспериментах. В частности, из кулинарии.

Всего в турнире участвовали более 4000 школьников из 58 регионов России. До финала добрались не все, но и тут численный состав был весьма солидным — больше 200 человек.

Туляки из лицея № 2 — команда LDA - стали третьими. А победу одержала сборная Москвы «nishelA belG».

ИСТОЧНИК KP.RU