Тульские школьники вошли в тройку призеров крупнейшего химического турнира России
В феврале в МГУ имени М. В. Ломоносова прошел VI Межрегиональный турнир «Химия и кухня»
Тульские школьники вошли в тройку призеров крупнейшего химического турнира РоссииФото: соцсети
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Суть интеллектуальных соревнований в решении химических задач, основанных на бытовых экспериментах. В частности, из кулинарии.
Всего в турнире участвовали более 4000 школьников из 58 регионов России. До финала добрались не все, но и тут численный состав был весьма солидным — больше 200 человек.
Туляки из лицея № 2 — команда LDA - стали третьими. А победу одержала сборная Москвы «nishelA belG».
ИСТОЧНИК KP.RU