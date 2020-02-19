В тульском СИЗО появились на свет двое детей

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:39:40+03:00

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В следственном изоляторе №1 Тулы содержатся двое женщин с детьми. Об этом стало известно в ходе визита уполномоченного по правам человека в Тульской области Татьяны Лариной в учреждение.

Обе женщины стали мамами, находясь под стражей, и не захотели расставаться с родившимися детьми. Для них в изоляторе были созданы необходимые условия.

Также прошла беседа с молодыми мамами и персоналом, работающим на женском отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU