В тульском СИЗО появились на свет двое детей
Обе женщины стали мамами, находясь под стражей
Фото: Алексей ФОКИН
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В следственном изоляторе №1 Тулы содержатся двое женщин с детьми. Об этом стало известно в ходе визита уполномоченного по правам человека в Тульской области Татьяны Лариной в учреждение.
Обе женщины стали мамами, находясь под стражей, и не захотели расставаться с родившимися детьми. Для них в изоляторе были созданы необходимые условия.
Также прошла беседа с молодыми мамами и персоналом, работающим на женском отделении.
ИСТОЧНИК KP.RU