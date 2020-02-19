2020-02-19T10:46:43+03:00
Общество

23 февраля горожан приглашают в парк "Патриот-Тула"

Гостей ждут мастер-классы, конкурсы и кинопоказ
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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23 февраля горожан приглашают в парк "Патриот-Тула". В этот день пройдет бесплатный кибер-турнир в "Фабрике будущего". Также откроет свои двери Центр военно-тактических игр.

Пожарно-спасательную акцию, приуроченную ко Дню защитника Отечества, проведет ГУ МЧС России по Тульской области. На выставке будет представлена пожарно-спасательная техника. Все желающие смогут узнать о службе сотрудников МЧС и принять участие в различных интерактивах.

Например, будет работать площадка знакомства с помощниками людей – собаками-спасателями Областной поисково-спасательной службы.

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Афиша

ИСТОЧНИК KP.RU

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