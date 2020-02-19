В Туле в жилом доме незаконно продавали стройматериалы
Собственника обязали использовать земельный участок в соответствии целевым назначением
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В Туле в жилом доме на пересечении улиц Мосина и Ленина незаконно продавали стройматериалы. Собственник вел торговлю в нарушение требований Земельного кодекса РФ. К таким выводам пришла городская прокуратура.
Ведомство направило в суд иск о признании действий физического лица по использованию земельного участка незаконным и об обязании использовать его в соответствии целевым назначением. Суд удовлетворил требования в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU