В Туле в жилом доме незаконно продавали стройматериалы

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:56:44+03:00

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В Туле в жилом доме на пересечении улиц Мосина и Ленина незаконно продавали стройматериалы. Собственник вел торговлю в нарушение требований Земельного кодекса РФ. К таким выводам пришла городская прокуратура.

Ведомство направило в суд иск о признании действий физического лица по использованию земельного участка незаконным и об обязании использовать его в соответствии целевым назначением. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU