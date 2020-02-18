В апреле в Тульской области станет на одного космонавта больше
Уроженец Новомосковска Николай Тихонов стартует на корабле «Союз МС-16»
В апреле в Тульской области станет на одного космонавта большеФото: материалы пресс-служб
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Известно, что экипаж пробудет на орбите 200 суток. За это время космонавтам предстоит работа с биопринтером и выход в открытый космос.
Напомним, что до этого в космосе побывали трое наших земляков - Евгений Хрунов, Валерий Поляков и Сергей Залетин.
ИСТОЧНИК KP.RU