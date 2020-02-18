18 Февр. 2020 2020-02-18T17:54:25+03:00

В апреле в Тульской области станет на одного космонавта больше Фото: материалы пресс-служб

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Известно, что экипаж пробудет на орбите 200 суток. За это время космонавтам предстоит работа с биопринтером и выход в открытый космос.

Напомним, что до этого в космосе побывали трое наших земляков - Евгений Хрунов, Валерий Поляков и Сергей Залетин.

ИСТОЧНИК KP.RU