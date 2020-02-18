18 Февр. 2020 2020-02-18T17:14:41+03:00

Врачи тульского «Арсенала» спасли жизнь пассажиру самолета

Во время полета на третий сбор из московского аэропорта один из пассажиров самолета почувствовал себя плохо и потерял сознание