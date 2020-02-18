Врачи тульского «Арсенала» спасли жизнь пассажиру самолета
Во время полета на третий сбор из московского аэропорта один из пассажиров самолета почувствовал себя плохо и потерял сознание
Врачи тульского «Арсенала» спасли жизнь пассажиру самолетаФото: материалы пресс-служб
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Ему на помощь пришли главный врач красно-желтых Александр Резепов и врач команды Эдуард Пысин.
Медики быстро поставили пассажиру диагноз и оказали квалифицированную помощь. По прилету в Анталью его передали в руки турецких врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU