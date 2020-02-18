Зачинщики потасовки в общежитии Тульской области уволены

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:07:07+03:00

Инцидент произошел в минувшую пятницу в Новомосковске, в общежитии НИ РХТУ

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Напомним, восемь студентов возмутились желанием охранника и слесаря общежития закрыть общую кухню на этаже раньше положенного времени. Сотрудники отказались и вступили не только в словесную перепалку с учащимися, но и воспользовались баллончиком со слезоточивым газом. По имеющейся информации, оба они находились в нетрезвом состоянии.

Общежитие это — для иностранных студентов, которые имеют права находиться на кухне до 23:00. Действия охранника ЧОП и сантехника руководством института были признаны неправомерными.

С частным охранным предприятием принято решение расторгнуть договор. Слесарь уволился сам. Кроме того, каждый из виновных был оштрафован на 1 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU