В Тульской области легковушка столкнулась с грузовым самосвалом: погибла девушка
Обстоятельства ДТП уточняются
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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18 февраля в 2:15 в Туле на ул. Калужское шоссе в районе дома 7 произошло ДТП. 23-летний молодой человек на автомобиле "БМВ Х3" совершил попутное столкновение с грузовым самосвалом "Шахман" под управлением 40-летнего мужчины.
В результате ДТП погиб пассажир "БМВ", 23-летняя девушка. Водитель иномарки получил телесные повреждения и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU