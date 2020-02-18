В Тульской области легковушка столкнулась с грузовым самосвалом: погибла девушка

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:35:47+03:00

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18 февраля в 2:15 в Туле на ул. Калужское шоссе в районе дома 7 произошло ДТП. 23-летний молодой человек на автомобиле "БМВ Х3" совершил попутное столкновение с грузовым самосвалом "Шахман" под управлением 40-летнего мужчины.

В результате ДТП погиб пассажир "БМВ", 23-летняя девушка. Водитель иномарки получил телесные повреждения и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU