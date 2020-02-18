18 Февр. 2020 2020-02-18T14:12:36+03:00

Тело пропавшей женщины нашли в подвале поликлиники в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Жительницу города Донского искали с середины января этого года

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Личность погибшей установлена - оказалось, что это 58-летняя Ирина Васильевна Антонович, которая числилась пропавшей без вести и объявлена в розыск.

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, каким образом жительница Донского оказалась в подвале отделения сестринского ухода.

ИСТОЧНИК KP.RU