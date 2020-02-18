Тело пропавшей женщины нашли в подвале поликлиники в Тульской области
Жительницу города Донского искали с середины января этого года
Тело пропавшей женщины нашли в подвале поликлиники в Тульской областиФото: Алексей ФОКИН
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Личность погибшей установлена - оказалось, что это 58-летняя Ирина Васильевна Антонович, которая числилась пропавшей без вести и объявлена в розыск.
По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.
Сейчас правоохранительные органы выясняют, каким образом жительница Донского оказалась в подвале отделения сестринского ухода.
ИСТОЧНИК KP.RU