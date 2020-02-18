2020-02-18T14:12:36+03:00
Происшествия

Тело пропавшей женщины нашли в подвале поликлиники в Тульской области

Жительницу города Донского искали с середины января этого года
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Тело пропавшей женщины нашли в подвале поликлиники в Тульской областиТело пропавшей женщины нашли в подвале поликлиники в Тульской областиФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Личность погибшей установлена - оказалось, что это 58-летняя Ирина Васильевна Антонович, которая числилась пропавшей без вести и объявлена в розыск.

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, каким образом жительница Донского оказалась в подвале отделения сестринского ухода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области легковушка столкнулась с грузовым самосвалом: погибла девушка
Тело пропавшей женщины нашли в подвале поликлиники в Тульской области
Тульским депутатам хотят запретить брать на работу родственников
Жителя Тульской области осудили за совершение изнасилования
В партизанской деревне Тулы прошла акция «Непокоренный рубеж»
Жителя Тульской области привлекли к уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу
В Тульской области сиделка украла у пенсионерки 70 тысяч рублей
В Тульской области владелец грузовика выплатил 250 тысяч рублей за нарушение правил движения
В Тульской области не поделили дорогу «ГАЗ» и «Лада»
90-летие Новомосковска отметят историческим диктантом, викторинами и конкурсами
В Туле побывала американская делегация
В Тульской области собственникам квартир с центральным отоплением приходили завышенные платежки
Расчистку дороги от снега между двумя деревнями в Тульской области возьмут на контроль
Баскетболисты тульского «Арсенала» победили «Иркут»
В Туле на ул. Литейной осветят дорогу к остановке до 15 марта
Тульские легкоатлеты - в десятке ведущих юниоров России
Роман Казюлин вернулся в состав тульского «Арсенала»
В Тульской области сгорел автоприцеп: есть пострадавший
Погода в Туле 18 февраля: облачно и дождь
Суд закрыл частный медицинский центр из-за многочисленных жалоб туляков
В Тульской области водитель японского авто не заметил несовершеннолетнего пешехода
В Туле на Октябрьской водитель "Лады" сбил непослушного пешехода
14 февраля туляк хотел повернуть налево и в итоге "поцеловался" с "ГАЗом"