Тульским депутатам хотят запретить брать на работу родственников

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:27:46+03:00

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Согласно статье 28 закона «О статусе депутата Тульской областной думы» депутат для осуществления своих полномочий вправе иметь помощников, работающих по контракту, - две штатные единицы с месячным окладом по 50 тысяч рублей. В годовой фонд оплаты труда помощника депутата включается и материальная помощь в размере его месячного оклада.

При этом народному избраннику предоставляются широкие полномочия в отношении своих подчиненных. Депутат самостоятельно осуществляет подбор помощника, определяет его обязанности, руководит и контролирует его деятельность. Так, по мнению прокурора, принятие этого законопроекта позволит исключить в данном вопросе личную заинтересованность и работу депутата в условиях конфликта интересов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, предлагается, чтобы депутат был не вправе иметь помощников, работающих по контракту, состоящих с ним в близком родстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей).

ИСТОЧНИК KP.RU