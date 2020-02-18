Жителя Тульской области осудили за совершение изнасилования

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:21:48+03:00

Так же ему предъявляются обвинения в незаконном хранении взрывчатого вещества и взрывных устройств

Изменить размер текста: A A

Следствием установлено, что подсудимый в июне 2018 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одном из домов Арсеньевского района Тульской области, совершил изнасилование несовершеннолетней.

Также доказано, что 40-летний подсудимый незаконно хранил у себя в доме взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые в ходе обыска были изъяты у него сотрудниками следственного управления в июне 2019 года.

Приговором суда мужчине, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, кроме того, назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы и штраф в размере 50 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU