В партизанской деревне Тулы прошла акция «Непокоренный рубеж»

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:12:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В военно-патриотическом парке «Рубеж обороны» в партизанской деревне прошла акция «Непокоренный рубеж».

Гостям рассказали о тульской наступательной операции и роли Тулы в обороне Москвы, о боях, которые проходили на этом месте, о защитниках города, которые вручную копали противотанковый ров.

Военнослужащие 51-го гвардейского парашютно-десантного полка продемонстрировали показательные выступления с элементами рукопашного боя.

Школьники могли принять участие в состязаниях по сборке-разборке автомата Калашникова, метании гранаты, викторине на знание истории родного края.

Были представлены экспонаты Великой Отечественной войны, найденные в ходе археологических раскопок, демонстрировались приемы штыкового боя. Работала фотозона с реквизитом Второй мировой войны.

Мероприятие завершилось чаепитием из столитрового самовара.

ИСТОЧНИК KP.RU