В партизанской деревне Тулы прошла акция «Непокоренный рубеж»
В военно-патриотическом парке «Рубеж обороны» в партизанской деревне прошла акция «Непокоренный рубеж».
Гостям рассказали о тульской наступательной операции и роли Тулы в обороне Москвы, о боях, которые проходили на этом месте, о защитниках города, которые вручную копали противотанковый ров.
Военнослужащие 51-го гвардейского парашютно-десантного полка продемонстрировали показательные выступления с элементами рукопашного боя.
Школьники могли принять участие в состязаниях по сборке-разборке автомата Калашникова, метании гранаты, викторине на знание истории родного края.
Были представлены экспонаты Великой Отечественной войны, найденные в ходе археологических раскопок, демонстрировались приемы штыкового боя. Работала фотозона с реквизитом Второй мировой войны.
Мероприятие завершилось чаепитием из столитрового самовара.
ИСТОЧНИК KP.RU