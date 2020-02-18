18 Февр. 2020 2020-02-18T11:46:09+03:00

Жителя Тульской области привлекли к уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу Фото: Алексей ФОКИН

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Следствием установлено, что молодой человек во время осеннего призыва в октябре-ноябре 2019 года, при отсутствии законных оснований для освобождения от военной службы четыре раза умышленно не явился в военный комиссариат без уважительных причин.

С учетом собранных по уголовному делу доказательств, позиции государственного обвинителя суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей в соответствии с ч. 1 ст. 328 УК РФ.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU