Жителя Тульской области привлекли к уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу
Прокуратура города Новомосковска присудила ему 60 тысяч штрафа
Жителя Тульской области привлекли к уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службуФото: Алексей ФОКИН
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Следствием установлено, что молодой человек во время осеннего призыва в октябре-ноябре 2019 года, при отсутствии законных оснований для освобождения от военной службы четыре раза умышленно не явился в военный комиссариат без уважительных причин.
С учетом собранных по уголовному делу доказательств, позиции государственного обвинителя суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей в соответствии с ч. 1 ст. 328 УК РФ.
Приговор суда в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU