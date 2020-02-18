В Тульской области сиделка украла у пенсионерки 70 тысяч рублей
Подозреваемая призналась в содеянном
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В Новомосковске сиделка украла у пенсионерки 70 тысяч рублей. 36-летняя женщина, знала, где находятся ее вещи, в том числе хранятся сбережения.
Воспользовавшись этим, подозреваемая тайно забрала деньги и распорядилась ими по своему усмотрению.
Обнаружив пропажу, с заявлением в полицию обратились родственники 90-летней женщины. Сотрудники отдела МВД задержали сиделку. Подозреваемая призналась в содеянном.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU