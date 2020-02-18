В Тульской области владелец грузовика выплатил 250 тысяч рублей за нарушение правил движения

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:32:30+03:00

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В Тульской области 42-летний мужчина не выплачивал штраф в размере 250 тысяч рублей за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащих ему автомобилей Mercedes-Benz, Toyota Camry и двух полуприцепов Kogel.

Должник мог пользоваться ими, но не распоряжаться. Узнав о примененных мерах, мужчина в полном объеме погасил имеющуюся задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU