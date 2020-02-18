В Тульской области не поделили дорогу «ГАЗ» и «Лада»

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:16:41+03:00

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17 февраля в 09.30 на ул. Куйбышева в Новомосковске произошло ДТП.

58-летний мужчина на автомобиле «ГАЗ 33021» при выезде на проезжую часть дороги с прилегающей территории столкнулся с автомобилем «Лада Приора». За рулем второго автомобиля находился 22-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Лада», 26-летняя девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU