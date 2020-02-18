90-летие Новомосковска отметят историческим диктантом, викторинами и конкурсами
Кульминацией праздника станут торжественные приемы
Фото: Алексей ФОКИН
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На оперативном совещании в правительстве региона обсудили празднование 90-летия Новомосковска.
В феврале-марте в городе пройдут встречи, круглые столы, фотоконкурсы, викторины, олимпиады, а также откроется масштабный проект «История города в истории улиц».
Основные мероприятия стартуют 14 апреля с пресс-конференции. Также планируется провести Большой Новомосковский общегородской исторический диктант с максимальным участием жителей.
Кульминацией праздника станут приемы, награждения победителей конкурсов и викторин, городской торжественный вечер.
ИСТОЧНИК KP.RU