90-летие Новомосковска отметят историческим диктантом, викторинами и конкурсами

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:08:00+03:00

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На оперативном совещании в правительстве региона обсудили празднование 90-летия Новомосковска.

В феврале-марте в городе пройдут встречи, круглые столы, фотоконкурсы, викторины, олимпиады, а также откроется масштабный проект «История города в истории улиц».

Основные мероприятия стартуют 14 апреля с пресс-конференции. Также планируется провести Большой Новомосковский общегородской исторический диктант с максимальным участием жителей.

Кульминацией праздника станут приемы, награждения победителей конкурсов и викторин, городской торжественный вечер.

ИСТОЧНИК KP.RU