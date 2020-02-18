В Туле побывала американская делегация
В Туле побывала делегация из города Олбани. Встреча состоялась 17 февраля в городской администрации. На ней обсудили двустороннее взаимодействие.
Американской делегации также рассказали о ежегодных культурных мероприятиях, проходящих в Туле, а также о грядущих важных событиях – 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 500-летии Тульского кремля.
Отметим, что Тула и Олбани являются побратимами. Соответствующее соглашение было подписано в 1993 году. Инициаторами были жители Олбани, объединившиеся в 1992 году в Альянс «Олбани-Тула» в качестве организации с безналоговым статусом в соответствии с действующим законодательством штата Нью-Йорк.
ИСТОЧНИК KP.RU