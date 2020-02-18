В Тульской области собственникам квартир с центральным отоплением приходили завышенные платежки

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:29:15+03:00

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В Одоеве собственникам квартир с центральным отоплением одного из домов по улице 50 лет Октября платежные документы выставлялись с завышением. К таким выводам пришла ГЖИ Тульской области по результатам проверки. Поставщик услуг проведет перерасчет. Изменения жители увидят в платежных документах за февраль.

Кроме того, жители просили разобраться с начислением платы за диагностику газового оборудования. На оперативном совещании в правительстве региона было отмечено: на общем собрании жители решили оплатить эти работы путем общего целевого сбора. Диагностирование было проведено, утечки газа выявлены и устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU