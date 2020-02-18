Расчистку дороги от снега между двумя деревнями в Тульской области возьмут на контроль

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:17:33+03:00

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Расчистку дороги от снега между деревнями Кайдаково и Аксиньино возьмут на особый контроль.

Такое решение было принято после того, как на оперативном совещании в правительстве региона была озвучена жалоба жителей Венева. Они указали на несвоевременную уборку снега на дороге. Сугробы помешали проехать скорой помощи: машина забуксовала.

Также на совещании было отмечено, что дорогу расчистили от снега утром после ночной поземки.

А сельским старостам напомнили: они могут оперативно взаимодействовать с главами сельских поселений и организациями, с которыми заключены контракты на расчистку снега.

ИСТОЧНИК KP.RU