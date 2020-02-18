Баскетболисты тульского «Арсенала» победили «Иркут»

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:10:48+03:00

Туляки в первом матче второго тура за первые-шестые места второго дивизиона Суперлиги выиграли со счетом 77:67

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Уступив в первой четверти - 20:24, канониры собрались и уверенно провели два следующих отрезка игры - 21:16, 18:7, но смазали концовку 18:20.

Самыми результативными в составе «Арсенала» стали Павел Сизов и Артем Попов, набравшие по 19 очков и сделавшие по 12 подборов.

ИСТОЧНИК KP.RU