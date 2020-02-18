Тульские легкоатлеты - в десятке ведущих юниоров России
Сразу трое наших спортсменов попали в десятку лучших по итогам проходившего в Санкт-Петербурге первенстве России
Тульские легкоатлеты - в десятке ведущих юниоров РоссииФото: соцсети
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В возрастной категории до 23 лет в беге на 200 метров восьмое место заняла Анастасия Волкова. У юниоров на дистанции 400 метров Владислав Шемулинкин финишировал также восьмым.
На коротких дистанциях отличился Артем Рожнов, финишировав девятым на 60-метровке с личным рекордом — 6,87 секунды.
ИСТОЧНИК KP.RU