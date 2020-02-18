Тульские легкоатлеты - в десятке ведущих юниоров России

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:01:15+03:00

Сразу трое наших спортсменов попали в десятку лучших по итогам проходившего в Санкт-Петербурге первенстве России

Изменить размер текста: A A

В возрастной категории до 23 лет в беге на 200 метров восьмое место заняла Анастасия Волкова. У юниоров на дистанции 400 метров Владислав Шемулинкин финишировал также восьмым.

На коротких дистанциях отличился Артем Рожнов, финишировав девятым на 60-метровке с личным рекордом — 6,87 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU