В Тульской области сгорел автоприцеп: есть пострадавший
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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17 февраля на 282 км трассы М-4 «Дон» в Воловском районе загорелся автоприцеп. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:59.
К месту происшествия были направлены пожарные расчеты.
По прибытии на место происшествия через 8 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.
В результате происшествия пострадал человек. Автоприцеп выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU