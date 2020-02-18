В Тульской области сгорел автоприцеп: есть пострадавший

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:35:28+03:00

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17 февраля на 282 км трассы М-4 «Дон» в Воловском районе загорелся автоприцеп. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:59.

К месту происшествия были направлены пожарные расчеты.

По прибытии на место происшествия через 8 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия пострадал человек. Автоприцеп выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU