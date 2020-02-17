2020-02-17T17:59:20+03:00
Общество

Суд закрыл частный медицинский центр из-за многочисленных жалоб туляков

Деятельность медицинского центра "ГРАНД" на ул. Советской официально прекратила свое существование
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Суд закрыл частный медицинский центр из-за многочисленных жалоб людейСуд закрыл частный медицинский центр из-за многочисленных жалоб людейФото: Алексей ФОКИН
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По решению суда в Туле закрыли частый медицинский центр «ГРАНД». Такой поворот событий связан с неоднократными жалобами клиентов медицинского учреждения.

За 2019 год в адрес тульского Роспотребнадзора ни один, и ни два раза поступали обращения потребителей с жалобами на то, что организация не исполняет свои задачи, которые прописаны в заключённом между сторонами договором. За прошлый год по всем искам Управления в суд признал все действия ООО «МЦ ГРАНД» незаконными, а также восстановил права конкретного потребителя.

24 января 2020 года по решению Центрального районного суда города Тулы прекращена деятельность организации, в связи с неоднократными нарушениями прав потребителей, которые выражались в неисполнении обязательств по заключённым договорам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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