Суд закрыл частный медицинский центр из-за многочисленных жалоб туляков
По решению суда в Туле закрыли частый медицинский центр «ГРАНД». Такой поворот событий связан с неоднократными жалобами клиентов медицинского учреждения.
За 2019 год в адрес тульского Роспотребнадзора ни один, и ни два раза поступали обращения потребителей с жалобами на то, что организация не исполняет свои задачи, которые прописаны в заключённом между сторонами договором. За прошлый год по всем искам Управления в суд признал все действия ООО «МЦ ГРАНД» незаконными, а также восстановил права конкретного потребителя.
24 января 2020 года по решению Центрального районного суда города Тулы прекращена деятельность организации, в связи с неоднократными нарушениями прав потребителей, которые выражались в неисполнении обязательств по заключённым договорам.
ИСТОЧНИК KP.RU