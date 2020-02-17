В Тульской области водитель японского авто не заметил несовершеннолетнего пешехода
Девушку увезли в больницу для оказания помощи
В Тульской области водитель японского авто не заметил несовершеннолетнего пешеходаФото: материалы пресс-служб
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Вчера, 16 февраля, в Новомосковске четырехколесый «японец» сбил 17-летнюю девушку.
ДТП произошло вчера, 16 февраля, в городе Новомосковск. Примерно, в 17-00 на ул. Трудовые резервы 40-летний мужчина на японской иномарке «Тойота Камри», не заметил 17-летнюю девушку, которая просто хотела перейти дорогу. Стоит отметить, что тулячка шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате японско-тульского столкновения несовершеннолетний пешеход была доставлена медикам с различными травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU