2020-02-17T15:58:50+03:00
Происшествия

В Туле на Октябрьской водитель "Лады" сбил непослушного пешехода

Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле на Октябрьской водитель "Лады" сбил непослушного пешеходаВ Туле на Октябрьской водитель "Лады" сбил непослушного пешеходаФото: материалы пресс-служб
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В минувшую субботу, 15 февраля, в Заречье на улице Октябрьской водитель отечественной «ласточки» сбил непослушного пешехода.

15 февраля, примерно, в 13-05 на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова оказался движущийся автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которой сидел 41-летний мужчина. В этот же день, в этом же месте и в то же время оказался и 45-летний пешеход, который не захотел ждать своего зелёного света, а решил перебежать дорогу на авось. В итоге, все обстоятельства сложились так, что пешеход пошел тогда, когда ему было нельзя, а водитель просто не успел ничего сделать.

В результате ДТП пешехода увезли в больницу с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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