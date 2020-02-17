2020-02-17T15:50:09+03:00
Происшествия

14 февраля туляк хотел повернуть налево и в итоге "поцеловался" с "ГАЗом"

ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Венёвском районе
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
14 февраля туляк хотел повернуть налево и в итоге "поцеловался" с "ГАЗом"14 февраля туляк хотел повернуть налево и в итоге "поцеловался" с "ГАЗом"Фото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

В минувшую пятницу, 14 февраля, на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с двумя движущимися в попутном направлении автомобилями. Участниками аварийного «поцелуя» стали «Рено Логан» и «ГАЗ».

14 февраля в 16-10 в Венёвском районе на 153-м километре по автодороге Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» ехал молодой человек 19 лет. Парень был за рулем автомобиля «Рено Логан», который, по предварительной информации, хотел повернуть налево и при выполнении маневра неожиданно столкнулся с автомобилем «ГАЗ 2785-1R». В то время, отечественный автомобиль так же двигался в попутном направлении, а за рулем его сидел 23-летний водитель.

После такого «автопоцелуя» водитель иномарки, которая хотела уйти налево, был доставлен в больницу с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области водитель японского авто не заметил несовершеннолетнего пешехода
В Туле на Октябрьской водитель "Лады" сбил непослушного пешехода
14 февраля туляк хотел повернуть налево и в итоге "поцеловался" с "ГАЗом"
Тульский "Арсенал" начал финальный сбор в Турции
В тульском экзотариуме ночью родились четвероногие малыши
Туляки смогут задать вопрос Владимиру Цветаеву
В Туле на улице Пузакова было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями
В Туле ушла из жизни Почетный гражданин города Эльвира Герасина
18 февраля в Туле начнется программа по основам предпринимательства «Бизнес-старт»
"Передаем за проезд": тульская антуражная выставка в Туле пройдёт до 27 марта
Накануне в Тульской области сгорел гараж и две квартиры
В Туле уделят больше внимания трудоустройству несовершеннолетних
Недобросовестные управляющие компании в Туле штрафуют за снег во дворах
Тула готовится в весенним паводкам
Юрий Лодыгин пройдет медосмотр для команды тульского "Арсенала"
Свыше 150 автомобилей проверили сотрудники ГИБДД на наличие детских кресел
На проспекте Ленина в Туле дорогу не поделили Chery a520 и Ford Focus
До +4°C поднимется температура в Туле 17 февраля
Тульские полицейские поймали уличного грабителя и разбойника
Правительство Тулы закупает зонты-винтовки по 20 000 рублей
За сутки мобильные мошенники увели у туляков свыше одного миллиона рублей
В Тульской области "ВАЗ 2115" сбил 9-летнего ребёнка
В Туле остановили действия незаконного землекопателя