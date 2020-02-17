14 февраля туляк хотел повернуть налево и в итоге "поцеловался" с "ГАЗом"

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:50:09+03:00

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В минувшую пятницу, 14 февраля, на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с двумя движущимися в попутном направлении автомобилями. Участниками аварийного «поцелуя» стали «Рено Логан» и «ГАЗ».

14 февраля в 16-10 в Венёвском районе на 153-м километре по автодороге Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» ехал молодой человек 19 лет. Парень был за рулем автомобиля «Рено Логан», который, по предварительной информации, хотел повернуть налево и при выполнении маневра неожиданно столкнулся с автомобилем «ГАЗ 2785-1R». В то время, отечественный автомобиль так же двигался в попутном направлении, а за рулем его сидел 23-летний водитель.

После такого «автопоцелуя» водитель иномарки, которая хотела уйти налево, был доставлен в больницу с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU