2020-02-17T15:30:54+03:00
Спорт

Тульский "Арсенал" начал финальный сбор в Турции

Финальные сборы продлятся до 28 февраля
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тульский "Арсенал" начал финальный сбор в ТурцииТульский "Арсенал" начал финальный сбор в ТурцииФото: материалы пресс-служб
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Сегодня, 17 февраля, у тульских футболистов из «Арсенал» начался заключительный третий сбор в Турции. В рамках зимних сборов в теплых краях футболисты готовятся к открытию весенней части чемпионата страны.

Финальные сборы продлятся до 28 февраля. В рамках сбора встретятся на поле с двумя командами из Казахстана в двух контрольных матчах. 20 февраля туляки сыграют с «Ордабасы» из Чимкента, а 23 февраля – с «Астаной». Также в рамках сбора к команде «арсенальцев» может присоединиться известный голкипер Юрий Лодыгин.

Уже в первый день весны, 1 марта, тульский арсенал проведёт гостевой матч в рамках Российской премьер-лиги. На поле туляки встретятся с ФК «Сочи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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