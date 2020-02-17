В тульском экзотариуме ночью родились четвероногие малыши

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:15:04+03:00

На "новобранцев" туляки могут посмотреть в новом здании экзотариума

Изменить размер текста: A A

Тульский экзотариум пополнил свою зоосемью. Этой ночью в стенах заведения появились несколько четвероногих малышей.

В тульском экзотариуме ночью родились четвероногие малышиФото: материалы пресс-служб

В ночь на 17 февраля в экзотариуме на свет появились две малышки - белоухие игрунки! Сотрудники экзотариума поделились первыми фотографиями новорожденных. Малышей самых маленьких приматов в природе можно увидеть в новом здании экзотариума, которое находится в Центральном парке им. П.П. Белоусова.

В тульском экзотариуме ночью родились четвероногие малышиФото: материалы пресс-служб

Кстати, сегодня в экзотариуме проходит санитарный день, поэтому здания закрыты на уборку в жилищах каждого животного. Стоит отметить, что такая закрытая уборка проводится в тульском экзотариуме, по традиции, каждый понедельник.

ИСТОЧНИК KP.RU